Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
87Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, Глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.
Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.
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