Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, Глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.