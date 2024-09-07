  • 7 Сентября, 11:41
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Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником

Сегодня, 11:00
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, Глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.

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