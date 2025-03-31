Токаев поздравил Премьер-министра Пакистана с праздником Ораза айт
Глава государства провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Сегодня, 17:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
79Фото: Акорда
В ходе телефонного разговора Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
"Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении Акорды.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу