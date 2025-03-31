  • 31 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Премьер-министра Пакистана с праздником Ораза айт

Глава государства провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Сегодня, 17:35
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: Акорда

В ходе телефонного разговора Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

"Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении Акорды.

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