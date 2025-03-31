Сегодня, 17:35

Сегодня, 17:35

В ходе телефонного разговора Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.