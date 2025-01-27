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Токаев поздравил премьер-министра Индии с Днем Республики

Президент Казахстана направил поздравление Премьер-министру Индии по случаю Дня Республики

Сегодня, 15:00
АВТОР
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Токаев поздравил премьер-министра Индии с Днем Республики Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии.

Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран.

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