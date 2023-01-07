Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений.

Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.

Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!", — говорится в тексте поздравления главы государства.