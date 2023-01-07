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Токаев поздравил православных с Рождеством
Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений.
Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.
Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований.
Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!", — говорится в тексте поздравления главы государства.
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