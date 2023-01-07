open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

sobor.kz Сегодня, 08:13
65
Сегодня, 08:13
65
Фото: sobor.kz

Токаев поздравил православных с Рождеством

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений.
Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.

Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!", —  говорится в тексте поздравления главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Рождество #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:13
65
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх