Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым
Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана, добавил глава государства.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма. В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся. Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности", — говорится в поздравлении Президента.
Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана, добавил глава государства.
"Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!", — отметил Президент.
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