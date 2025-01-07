  • 7 Января, 09:42
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил православных с Рождеством Христовым

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана, добавил глава государства.

Сегодня, 08:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 08:01
Сегодня, 08:01
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев  поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма. В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся. Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности", — говорится в поздравлении Президента.

Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана, добавил глава государства.

"Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!", — отметил Президент.

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