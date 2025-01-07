Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма. В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся. Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности", — говорится в поздравлении Президента.