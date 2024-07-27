"Ты сдержал своё слово": Токаев по телефону поздравил Елдоса Сметова

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с казахстанским дзюдоистом Елдосом Сметовым, который завоевал для нашей страны первое "золото" Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором спортсмен говорит по телефону с главой государства, опубликовала пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Елдоса Сметова с победой и отметил, что казахстанцы гордятся им.

"Ты показал миру дух и сильный характер нашего народа. Мы все гордимся тобой. Ты настоящий джигит: сдержал своё слово и добился впечатляющей победы. Пусть наш флаг всегда высоко развевается благодаря таким спортсменам, как ты. Иди к новым свершениям. Желаю тебе и твоей семье благополучия. До встречи в Астане!" – сказал Президент.

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов на Олимпиаде-2024 завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале бронзового призёра Токио-2020 француза Лука Мхеидзе.

Нужно отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 году — третьим.

На Олимпийских играх в Париже в активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.