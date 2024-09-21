Токаев поздравил Пашиняна с Днём независимости Армении
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
80Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Республики Армения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил, что под руководством Премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета.
Касым-Жомарт Токаев, следуя духу дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений.
Президент пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса.
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