  • 9 Мая, 08:39
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV

Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

Сегодня, 07:50
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intrieste.com Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: intrieste.com

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Уверен, с Вашим восшествием на Папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты Папы Римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

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