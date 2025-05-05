Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества
Президент Казахстана подчеркнул важность преемственности героических традиций и памяти о Великой Победе.
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передаёт BaigeNews.kz.
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.
"Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи. Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу. Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения", – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков.
"Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии. Казахстан – мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент", – подчеркнул он.
По словам Президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.
"Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства. Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка – ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге. Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны", – подытожил Глава государства.
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