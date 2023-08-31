Токаев поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме.