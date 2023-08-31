Токаев поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости
Сегодня, 09:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:44Сегодня, 09:44
190Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.
"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме.
Самое читаемое
- "Живём как на войне": поселок Жолымбет трясет из-за взрывов на золотом руднике
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом
- Таксиста наказали за мастурбацию в Астане