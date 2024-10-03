Токаев поздравил народ Германии с Днём единства

Глава государства направил поздравительную телеграмму Федеральному Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Касым-Жомарт Токаев поздравил его и народ Германии с Днём единства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнёрства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии – счастья и благополучия.