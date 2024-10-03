Токаев поздравил народ Германии с Днём единства
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
98Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму Федеральному Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Касым-Жомарт Токаев поздравил его и народ Германии с Днём единства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнёрства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии – счастья и благополучия.
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