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Токаев поздравил народ Австрии с праздником

26 Октября, 10:14
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akorda.kz 26 Октября, 10:14
26 Октября, 10:14
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с национальным Днём Австрийской Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

 "Уверен, что наше многогранное сотрудничество с Австрией, являющейся одним из надёжных партнёров Казахстана на европейском пространстве, будет и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Австрии – благополучия и процветания.

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