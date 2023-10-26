Токаев поздравил народ Австрии с праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с национальным Днём Австрийской Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Уверен, что наше многогранное сотрудничество с Австрией, являющейся одним из надёжных партнёров Казахстана на европейском пространстве, будет и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Австрии – благополучия и процветания.