Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорда.

Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

Отметим, что по данным ЦИК Узбекистана, на 17:00 явка на выборах составила 69,85 процента (проголосовали 13,4 миллиона из 19,2 миллиона зарегистрированных избирателей). Наибольшая явка зафиксирована в Джизакской области (75,68 процента), наименьшая — в Ташкенте (63,36 процента).