Токаев поздравил Мирзиёева с Днём Независимости Узбекистана
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
40Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акорду.
В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.
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