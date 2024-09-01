Токаев поздравил Мирзиёева с Днём Независимости Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акорду.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.