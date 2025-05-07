  • 7 Мая, 18:25
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Мерца с избранием на пост Федерального канцлера Германии

Глава государства направил поздравительную телеграмму.

Сегодня, 17:00
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Акорда Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост Федерального канцлера Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил поздравительную телеграмму.

Президент отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов казахско-германского сотрудничества.

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