Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост Федерального канцлера Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил поздравительную телеграмму.

Президент отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов казахско-германского сотрудничества.