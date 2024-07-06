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Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Сегодня, 21:45
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Акорда Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил телеграмму вновь избранному Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в которой поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны.

Напомним, Масуд Пезешкиан, которого некоторые наблюдатели называют реформистом, победил во втором туре президентских выборов Ирана. Они были назначены после того, как предыдущий лидер Ирана Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета,

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