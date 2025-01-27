Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь, передаёт BaigeNews.kz.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.