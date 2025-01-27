  • 27 Января, 14:07
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Беларуси.

Сегодня, 14:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
39

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь, передаёт BaigeNews.kz.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Самое читаемое

Наверх