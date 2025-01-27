Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Беларуси.
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь, передаёт BaigeNews.kz.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
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