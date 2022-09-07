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Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании Сегодня, 12:28
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Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании

Президент Казахстана направил телеграмму-поздравление Лиз Трасс по случаю её назначения на пост премьер-министра Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы Правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения ещ` более процветающего и устойчивого государства.

"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнёрство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", — говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, до назначения Трасс занимала в действующем правительстве сразу два поста: министра иностранных дел и министра по делам женщин и равных возможностей.

Она стала третьей женщиной — премьер-министром в истории Великобритании. 

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Сегодня, 12:28
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Журналист

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