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Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днем страны

Сегодня, 12:01
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Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днем страны Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.

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