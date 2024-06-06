Токаев поздравил короля Швеции с Национальным днем страны
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.
"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.