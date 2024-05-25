Токаев поздравил короля Иордании с Днём независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником – Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Иордания – надёжный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании – благополучия и процветания.