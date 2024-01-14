Токаев поздравил короля Дании с вступлением на престол

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Дании Фредерику X по случаю его вступления на престол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Убежден, что под Вашим руководством Дания продолжит добиваться успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Надеюсь, что всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Данией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться нашими совместными усилиями", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму Маргрете II, которая сложила с себя полномочия Королевы и передала трон наследному принцу Фредерику.

Глава государства выразил благодарность Маргрете II за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Данией.

Напомним, 83-летняя королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации. 14 января исполнилось 52 года с тех пор, как она стала королевой.