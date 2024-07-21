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Токаев поздравил Короля Бельгии Филиппа

Сегодня, 12:01
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Акода Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: Акода

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акоду.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания. 

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