Токаев поздравил Короля Бельгии Филиппа
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
68Фото: Акода
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акоду.
"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания.