Токаев поздравил Короля Бельгии Филиппа

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акоду.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания.