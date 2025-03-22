Токаев поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК
Президент Казахстана пожелал ей успехов в предстоящей работе на благо развития мирового олимпийского движения.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана отметил выдающиеся спортивные достижения представительницы Зимбабве, её богатый опыт государственной деятельности и пожелал успехов в предстоящей работе на благо развития мирового олимпийского движения.
Напомним, Кирсти Ковентри избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета на 144-й сессии МОК в греческомм Коста-Наварино.
Она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, семикратная чемпионка мира, 14-кратная победительница Африканских игр, многократная рекордсменка мира. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве и министр спорта этой страны.
Ковентри сменила на посту Томаса Баха, заявившего о своём уходе в августе 2024 года.м
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