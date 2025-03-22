Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил выдающиеся спортивные достижения представительницы Зимбабве, её богатый опыт государственной деятельности и пожелал успехов в предстоящей работе на благо развития мирового олимпийского движения.

Напомним, Кирсти Ковентри избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета на 144-й сессии МОК в греческомм Коста-Наварино.

Она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, семикратная чемпионка мира, 14-кратная победительница Африканских игр, многократная рекордсменка мира. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве и министр спорта этой страны.

Ковентри сменила на посту Томаса Баха, заявившего о своём уходе в августе 2024 года.м