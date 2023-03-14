Токаев поздравил казахстанцев с праздником весны Амал

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с праздником весны и обновления природы - Амалом, передаёт BaigeNews.kz.

"Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!" – написал президент на своей странице в Twitter.

Отметим, что праздник Амал в Казахстане традиционно отмечают 14 марта. Считается, что этот день несёт большой духовный смысл. Жители благодарят предков за то, что проводили зиму без потерь в семье и хозяйстве, поздравляют друг друга с приходом весны и прощают обиды.