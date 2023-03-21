Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на столичной площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Издревле наши предки отмечали Наурыз — праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что для народа Казахстана праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие.

"В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодёжью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления", — отметил Президент.

Глава государства отметил, что этот праздник объединяет народ.

"Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы – народ, верный заветам предков", — сказал Токаев.

Глава государства напомнил, что накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые стали серьёзным шагом в продвижении реформ.

"Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза. Сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника. В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась. Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель", — заявил Президент.

Он отметил, что в Казахстане предстоит большая работа. И в первую очередь, по мнению главы государства, необходимо позаботиться об интересах молодёжи

"Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды! Будущее – в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны! Не зря в народе говорят: "сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим Справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы.