Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю с Национальным днем домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг – сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме!", – написал Глава государства.

Напомним, в первое воскресенье июля Казахстан отмечает День домбры – праздник, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры.