Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры
Сегодня, 09:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
72Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю с Национальным днем домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг – сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме!", – написал Глава государства.
Напомним, в первое воскресенье июля Казахстан отмечает День домбры – праздник, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры.
Самое читаемое