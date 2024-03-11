Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
Сегодня, 08:12
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Сегодня, 08:12Сегодня, 08:12
106Фото: akorda.kz
Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам главы государства, в дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман. Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.
"Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын!" - говорится в поздравлении президента.
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