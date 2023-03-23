Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу.На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране. Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!", — говорится в поздравлении главы государства.