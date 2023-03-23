- Тайник с боеприпасами обнаружен в Талдыкоргане 09:02 113
- Синоптики обещали неблагоприятные метеоусловия в 12 городах страны 08:28 181
- Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана 08:02 311
- В Англии мужчину подожгли возле мечети 07:59 261
- Весовую категорию Головкина и Алимханулы признали худшей в боксе 07:38 317
- Как благоустроить свой двор за бюджетные деньги 06:33 485
- Глава стройфирмы осуждён по делу о смерти сотрудника в Усть-Каменогорске 05:01 373
- Ангелина Лукас назвала самую лучшую боксершу во всей сборной Казахстана 04:21 702
- В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 03:42 398
- Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом 02:05 449
- Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 01:30 422
- Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане 00:18 458
- Ребёнок выпал из коляски во время прогулки в Атырау 22.03.2023 543
- Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции 22.03.2023 564
- Шесть казахстанок вышли в финал женского чемпионата мира по боксу 22.03.2023 558
- Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже 22.03.2023 518
- Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT 22.03.2023 695
- Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны 22.03.2023 476
- Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса 22.03.2023 584
- Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии 22.03.2023 1571
- 42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары" 22.03.2023 656
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 804
- Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ 22.03.2023 986
- Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае 22.03.2023 528
- В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках 22.03.2023 565
- Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области 22.03.2023 601
- Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР 22.03.2023 662
- Инновационная юрта появилась в Астане в честь Наурыза 22.03.2023 785
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану 22.03.2023 692
- Казахстанцы за рубежом масштабно празднуют Наурыз 22.03.2023 1001
- После матча Казахстана и Словении в Астане пустят дополнительные автобусы 22.03.2023 596
- Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу 22.03.2023 642
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 788
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снизилась вдвое 22.03.2023 552
- Сборная Словении по футболу прилетела в Астану 22.03.2023 641
- Лоскутное одеяло от развода шьёт рукодельница из Кокшетау 22.03.2023 1561
- Мирзиëев, Рахмон и Бердымухамедов. Кто ещё поздравил Президента Казахстана с Наурызом 22.03.2023 647
- Безопасность казахстанцев в праздники обеспечивают 20 тысяч полицейских и гвардейцев 22.03.2023 685
- В результате землетрясения Пакистане и Афганистане погибли 11 человек 22.03.2023 604
- Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами 22.03.2023 800
- Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны 22.03.2023 566
- В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам 22.03.2023 609
- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 22.03.2023 614
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 22.03.2023 604
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 22.03.2023 814
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 22.03.2023 651
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 22.03.2023 715
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 22.03.2023 664
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 22.03.2023 608
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 22.03.2023 3026
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 1173
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 632
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 1039
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 700
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 695
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 720
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 737
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 738
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 719
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 826
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 1488
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 677
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 715
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 785
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 747
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 674
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 802
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 768
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 652
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 871
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 679
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 4705
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 730
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 820
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 812
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 671
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 2282
- Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев 21.03.2023 671
- Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом 21.03.2023 643
- Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока 21.03.2023 760
Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу.На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране. Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!", — говорится в поздравлении главы государства.
-
Trend news
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 799
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 788
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 826
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 871
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 901
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 4949
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 918
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1020
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1161
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1072
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1026
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1071
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7371
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1717
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3498
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2756
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8082
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1344
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1422
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1303
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4741
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1288
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6588
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3529
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1908
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18690
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4191
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3349
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2238
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3174
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20816
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2892
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2297
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2067
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2272
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6334
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11075
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2635
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4008
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2960
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15541
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3648
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2647
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2301
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5344
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2699
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4286
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4617
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6177
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11911
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2756
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3659
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37813
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2814
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3060
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3680
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2906
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6076
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3947
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3596
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7227
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4041
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3190
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3422
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14241
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3345
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13230
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16371
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3664
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5390
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2666
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8625
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17993
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26955
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4963
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3880
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 5039
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3337
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3679
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44329
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 645
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 831
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 681
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1542
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1258
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1076
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1091
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1394
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1328
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1077
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1670
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1203
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1576
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1651
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1584
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1597
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6475
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1737
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1810
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1828
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2020
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1754
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2494
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2062
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2076
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2671
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2340
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2151
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2878
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2774
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2662
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2489
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3317
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3624
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3166
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4080
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3826
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3302
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3813
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4039
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3325
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4364
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4226
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4125
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4702
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3603
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3929
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4038
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4493
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4385
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4970
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4626
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4287
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3944
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4074
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4459
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4935
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5037
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5153
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4968
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6810
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5691
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4824
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5301
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4838
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4477
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4760
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4797
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4984
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5496
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5567
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4506
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6307
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5127
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5535
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5048
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5531
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5637
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6406
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4821