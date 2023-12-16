Президент Касым-Жомарт токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот праздник — символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве. Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права. Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации", — отметил глава государства.

Президент подчекнул, что Казахстан уверенно следует своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность.