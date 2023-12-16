Токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости
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Президент Касым-Жомарт токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Этот праздник — символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве. Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права. Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации", — отметил глава государства.
Президент подчекнул, что Казахстан уверенно следует своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность.
"Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!", — говорится в тексте поздравления главы государства.
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