Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции, передаёт BaigeNews.kz.
"Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны. Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа. В результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус Уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный Суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права", — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество.
"Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона – это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех. Желаю всем гражданам здоровья, счастья и новых успехов!", — говорится в тексте поздравления.
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