Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов

Фото: ortcom.kz

Президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днём Государственных символов, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю соотечественников с Днём государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!" – написал Президент.

Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 4, 2023

Напомним, госимволы РК были приняты 4 июня 1992 года. К ним относятся герб, флаг и гимн. День государственных символов в Казахстане празднуют с 2007 года.