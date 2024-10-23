Глава государства: Единство и сплоченность - это основа сильной нации

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. По его словам, день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.

Как сказал Президент, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

"Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры", – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По оценке Главы государства, вся проделанная работа стала плодом общих усилий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, прежде всего спасателей, волонтеров, бизнесменов и неравнодушных граждан.

"Действительно, всеми нашими успехами мы обязаны крепкому единству и сплоченности. Это основа сильной нации и авторитетного государства. Нынешние события в мире доказывают, что без стабильности в стране не будет движения вперед. Эта аксиома подтверждается на примере многих государств, в которых раздор и конфликты привели к застою и деградации. Воистину, только там, где есть единство, будет благополучие. Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды", – заявил Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, реализовав масштабные политические преобразования, мы задали новый вектор демократического развития государства.

Конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны. По его словам, благодаря этим ценностям в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги.

"Ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС. Более 70% граждан проголосовали за строительство атомной станции. Это решение подтвердило, что в судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс. Один из ключевых постулатов нашей государственной политики – "разные мнения – единая нация". В целом, проблема нарастающего энергодефицита крайне актуальна для нашей страны. Если своевременно ее не решить, то она будет тормозить развитие нашей экономики и снижать качество жизни граждан", – сказал он.

Отдельно в выступлении было сказано о масштабной работе, проводимой в соответствии с экономическим курсом Справедливого Казахстана.

"По сути, выстраивается новый энергетический, транспортный и индустриальный каркас страны. Пять лет назад я поручил построить мост через Бухтарминское водохранилище. Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или в зимнее время по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена. Строительство моста завершено. Несколько дней назад состоялось его официальное открытие. Мост стал самым протяженным в Казахстане, что позволит превратить приграничные районы в транзитные, обеспечив короткий транспортный коридор между Китаем и Россией. Кроме того, данный масштабный объект обеспечит транспортную связанность сразу нескольких районов Восточно-Казахстанской области. Несомненно, хорошие дороги – залог благополучия населения. Я придаю этому вопросу крайне важное значение", – подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил, что уже в нынешнем году строится и ремонтируется 12 тысяч километров автомагистралей. В фокусе особого внимания – улучшение качества дорог в регионах. Так, в Западном Казахстане есть заброшенные с советских времен трассы. Автодорога Казталовка – Жанибек – граница Российской Федерации будет сдана в эксплуатацию в этом году. Кроме того, проводится определенная работа в сфере воздушного сообщения. В скором времени в аэропортах Кызылорды и Шымкента откроются новые международные терминалы.