Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

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Поздравление главы государства с Днём Конституции опубликовал Телеграм-канал "БОРТ №1", передае BaigeNews.kz. В своем обращении президент подчеркнул особое значение праздника в этом году.

"В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны. Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства", - отметил Токаев.

По его словам, провозглашённые в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан чётко определяют стратегический вектор развития Казахстане, главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества.