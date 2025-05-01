Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием.

Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов.

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.

Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ.

Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия.

Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана.

Желаю всем мира, добра и благополучия!", - говорится в тексте поздравления Главы государства.