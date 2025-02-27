Глава государства принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелу Харрис, передаёт BaigeNews.kz. Приветствуя Памелу Харрис, Касым-Жомарт Токаев поздравил ее с избранием на ответственный пост и выразил уверенность, что ее опыт придаст новый импульс деятельности организации.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы играют ключевую роль в построении правового государства.

"Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение Закона и Порядка в Казахстане. Мы убеждены, что верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Я считаю, что это очень важно для обеспечения стабильности и процветания нашей страны. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой", – сказал Президент.

В свою очередь руководитель IАСА высоко оценила проводимые в нашей стране правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия. По ее словам, разделение функций Судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике. Памела Харрис отметила, что Ассоциация нацелена на укрепление связей с Казахстаном, а также рассказала об активном участии представителей национальной судебной администрации в работе IАСА.

В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между судебными органами, перспективам применения цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве.