Токаев поздравил иранский народ с Днём Исламской революции
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси и весь иранский народ с общенациональным праздником – Днем Исламской революции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сегодня Ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под Вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач. Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе. Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Труп мужчины нашли в отеле в Акмолинской области
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- Штормовой ветер сорвал крышу со школы в пригороде Павлодара
- Более 230 абонентов остаются третьи сутки без света в ЗКО
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара