Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Президент опубликовал на своей социальной странице в Х пост ко Дню государственного служащего, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" – написал Касым-Жомарт Токаев.