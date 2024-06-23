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Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Сегодня, 09:31
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Акорда Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: Акорда

Президент опубликовал на своей социальной странице в Х пост ко Дню государственного служащего, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" – написал Касым-Жомарт Токаев.

 

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