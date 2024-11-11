Токаев поздравил главу Польши с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Польши Анджею Дуде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Республики Польша.

"В своей телеграмме Президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран", - говорится в сообщении.