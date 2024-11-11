Токаев поздравил главу Польши с Днем Независимости
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
127Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Польши Анджею Дуде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Республики Польша.
"В своей телеграмме Президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал лидеру Польши и всему польскому народу процветания и благополучия.
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