Токаев поздравил главу Омана с Национальным днём Султаната

Касым-Жомарт Токаев 18 ноября от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днём Султаната Омана, передаёт BaigeNews.kz.

"В телеграмме Глава государства отметил, что Оман является надёжным партнёром Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.

Ранее Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины.