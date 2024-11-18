Токаев поздравил главу Омана с Национальным днём Султаната
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 15:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
111Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 18 ноября от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днём Султаната Омана, передаёт BaigeNews.kz.
"В телеграмме Глава государства отметил, что Оман является надёжным партнёром Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.
Ранее Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины.
Самое читаемое
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- В Атырау закрыли мост между Европой и Азией стоимостью почти 10 млрд тенге
- 18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане
- Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы
- Лепс назвал планируемую дату свадьбы с 18-летней невестой