  • 1 Ноября, 12:58
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Токаев поздравил главу Алжира

Сегодня, 12:38
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: akorda.kz

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции.

Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия. Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

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