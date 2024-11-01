Токаев поздравил главу Алжира
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
66Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия. Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания", - говорится в сообщении.
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