Токаев поздравил Федерального Президента Австрии

Глава государства направил поздравительную телеграмму Федеральному Президенту Австрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.

В своём поздравлении Президент отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания.