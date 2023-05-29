Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", – говорится в поздравительном твите.

Ранее Эрдоган объявил, что второй тур выборов президента Турции завершён, и объявил себя их победителем. Обращаясь к собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле,он подчеркнул, что результаты второго тура выборов вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции. Эрдоган выразил глубокую признательность народу Турции "за праздник демократии".