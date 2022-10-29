Токаев поздравил Эрдогана с Днём Турецкой Республики

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Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Турции. Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днём Турецкой Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом. Всё это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться", — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

В завершение глава нашего государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким — благополучия, а всему турецкому народу — мира и процветания.