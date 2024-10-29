Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики
Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
128Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики.
Президент Казахстана подчеркнул, что эта дата имеет особое значение для Турецкой Республики, символизируя ее единство и прогресс. Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое сотрудничество между Астаной и Анкарой продолжит укрепляться на благо двух стран.
"Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
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