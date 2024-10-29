Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником – Днем Республики.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта дата имеет особое значение для Турецкой Республики, символизируя ее единство и прогресс. Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое сотрудничество между Астаной и Анкарой продолжит укрепляться на благо двух стран.