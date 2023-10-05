Глава государства провёл телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана.

"Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнёрства между двумя странами. Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.