Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства провёл телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана.
"Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.
Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям
- Похищенную в США девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе