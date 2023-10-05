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Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения

Сегодня, 16:14
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: akorda.kz

Глава государства провёл телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана.

"Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.

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