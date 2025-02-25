Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт.





Президент Казахстана в своей телеграмме подчеркнул, что Кувейт благодаря политическим и экономическим достижениям пользуется высоким авторитетом на Ближнем Востоке и в исламском мире. Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество Казахстана и Кувейта, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.