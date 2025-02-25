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Токаев поздравил Эмира Кувейта с Национальным днем

Президент направил поздравительную телеграмму Эмиру Государства Кувейт

Сегодня, 11:26
АВТОР
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Токаев поздравил Эмира Кувейта с Национальным днем Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт.

✔️Президент Казахстана в своей телеграмме подчеркнул, что Кувейт благодаря политическим и экономическим достижениям пользуется высоким авторитетом на Ближнем Востоке и в исламском мире. Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество Казахстана и Кувейта, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.

✔️Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия.

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