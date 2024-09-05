  • 5 Сентября, 09:07
  • BAIGENEWS

Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева

Сегодня, 08:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева Сегодня, 08:43
Сегодня, 08:43
95

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, передаёт BaigeNews

"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", – написал глава государства на своей социальной странице Х.

Самое читаемое

Наверх