Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, передаёт BaigeNews
"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", – написал глава государства на своей социальной странице Х.
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