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Токаев поздравил Бердымухамедова с годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана

Глава государства пожелал братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

Сегодня, 19:08
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В поздравительной телеграмме Президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.

"Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнёрства между нашими братскими странами", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

 

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