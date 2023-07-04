Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю Дня независимости США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Он также поздравил с Днём независимости американский народ.

Глава государства отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнёрства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.