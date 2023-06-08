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akorda.kz Сегодня, 20:16
99
Сегодня, 20:16
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Фото: akorda.kz

Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка

Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане поздравил Антонеллу Бассани с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что за период сотрудничества Всемирный банк выделил свыше восьми миллиардов долларов на реализацию различных проектов, и выразил уверенность в том, что партнёрство банка с нашей страной продолжится.

Глава государства сообщил, что в целях достижения углеродной нейтральности наша страна намерена к 2035 году производить 10 ГВт чистой энергии, а также развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он также подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.

Антонелла Бассини проинформировала Касым-Жомарта Токаева о реализуемых Всемирным банком проектах в Казахстане и странах центральноазиатского региона, а также о перспективных планах. Кроме того, вице-президент банка поделилась своим видением развития мировой экономики.

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Сегодня, 20:16
99
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